Кулеба: Участь РФ у другому Саміті миру можлива за форматом "зернової угоди"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав зрозуміти, що Київ не прагне прямих контактів із Росією, але її участь у другому Саміті миру можлива за форматом Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він говорив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

У відповідь на запитання, хто потенційно може представляти РФ на другому Саміті миру, глава МЗС вказав, що "є дуже успішний досвід" переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи, коли Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, а Туреччина і ООН вели перемовини з Росією.

"І угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН та Україною, а також Туреччиною, ООН та Росією – так зліпилася угода", – зазначив Кулеба.

Реклама:

Втім, за його словами, Київ "не має апетиту" до прямих контактів з РФ з огляду на всі її злочини, а також стратегічну мету Москви у вигляді знищення Української держави.

У відповідь на запитання, чи є якісь запобіжники того, що й наступна угода з РФ на Саміті миру не зірвался, як це сталося з Чорноморською зерновою ініціативою, він сказав, що коли йде мова про Росію, термін "запобіжники" – доволі умовний.

"Саме тому кінцева перемога має полягати в тому, що будет створена реальність, в якій РФ буде не здатна повторити напад на Україну", – сказав Кулеба, зауваживши, що безпекова угода з США та іншими країнами – це сигнал лідеру РФ Владіміру Путіну, що він не дочекається втоми у підтримці Києва.

Раніше Швейцарія заявила, що спілкується с Росією та збирається обговорити підсумки Саміту миру, який пройшов 15-16 червня, з РФ, КНР та іншими країнами, які не брали в ньому участі.

Водночас президентка Швейцарії зазначила, що участь РФ у мирному процесі залишається ключовим питанням.

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

Читайте також: Що змінить Саміт миру. Пояснюємо реальні наслідки, плюси та загрози після зустрічі у Швейцарії.