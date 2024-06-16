Президентка Швейцарії: Участь РФ у мирному процесі залишається ключовим питанням

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд заявила, що перший Саміт миру дозволив дійти спільного бачення щодо спільної роботи з питань ядерної безпеки, продовольчої безпеки та людського виміру у війні РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала у завершальному виступі першого Саміту миру в Бюргенштоку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вона вказала, що вперше на найвищому рівні говорили про мир в Україні, а не про зброю й війну, що, на її думку, попри наявність різних точок зору надає імпульсу мирному процесу.

"Залишається одне ключове питання: як і коли Росія може бути включена в цей процес? Ми чули це в багатьох ваших заявах. У міцному рішенні мають брати участь обидві сторони", – зазначила Амгерд.

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За її словами, залученість такої кількості держав і організацій на високому рівні дозволила розпочати широкий діалог й виробити спільні ідеї щодо шляху миру в Україні.

"Нам вдалося дійти спільного бачення тут, у Бюргенштоку... Ми надсилаємо чіткий сигнал народу України й усім тим, хто безпосередньо постраждав від наслідків війни, що значна частина міжнародної спільноти має бажання домогтися змін" – додала Амгерд.

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.