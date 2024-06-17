Швейцарія планує обговорити підсумки Саміту миру з РФ та Китаєм

Швейцарія спілкується с Росією та збирається обговорити підсумки Саміту миру, який пройшов 15-16 червня, з РФ, КНР та іншими країнами, які не брали в ньому участі.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс на пресконференції за підсумками Саміту миру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У відповідь на уточнювальне запитання, про що конкретно йтиметься, глава МЗС попросив зрозуміти, що він не говоритиме про це більш конкретно.

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції", – зазначив Кассіс.

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За його словами під час підготовки Саміту Швейцарія побачила неможливість здійснити наміри присутності РФ у мирному процесі від самого початку, однак була надана обіцянка, що її залучать, коли прийде час.

"Тому зараз питання полягає в тому..., коли ми зможемо зробити цей крок, та який шлях буде використано, тому що не всі шляхи, які ми можемо уявити сьогодні, дозволять Росії брати участь", – вказав він.

Кассіс зауважив, що переважна більшість рішень, які ухвалили, не можуть бути ухвалені без участі РФ. Він назвав сигналом для країн-учасниць Саміту миру заяву лідера Кремля Владіміра Путіна перед його проведенням.

"І його заява повністю суперечить тому напрямку, який хочуть прийняти інші країни", – зауважив глава МЗС.

Він додав, що Швейцарія детально обговорить результати Саміту з іншими країнами, "у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм", додавши, що КНР та Бразилія можуть піти іншим шляхом, і йдеться також про пошук способу об'єднати ці різні підходи.

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.