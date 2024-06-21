Кулеба: Участие РФ во втором Саммите мира возможно по формату "зерновой сделки"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что Киев не стремится к прямым контактам с Россией, но ее участие во втором Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он говорил в эфире телемарафона "Единые новости".

В ответ на вопрос, кто потенциально может представлять РФ на втором Саммите мира, глава МИД указал, что "есть очень успешный опыт" переговоров по Черноморской зерновой инициативе, когда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, а Турция и ООН вели переговоры с Россией.

"И соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией – так слепилось соглашение", – отметил Кулеба.

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Впрочем, по его словам, Киев "не имеет аппетита" к прямым контактам с РФ, учитывая все ее преступления, а также стратегическую цель Москвы в виде уничтожения Украинского государства.

В ответ на вопрос, есть ли какие-то предохранители того, что и следующее соглашение с РФ на Саммите мира не сорвется, как это произошло с Черноморской зерновой инициативой, он сказал, что когда речь идет о России, термин "предохранители" – довольно условный.

"Именно поэтому конечная победа должна заключаться в том, что будет создана реальность, в которой РФ будет не способна повторить нападение на Украину", – сказал Кулеба, отметив, что соглашение по безопасности с США и другими странами – это сигнал лидеру РФ Владимиру Путину, что он не дождется усталости в поддержке Киева.

Ранее Швейцария заявила, что общается с Россией и собирается обсудить итоги Саммита мира, который прошел 15-16 июня, с РФ, КНР и другими странами, которые не принимали в нем участия.

В то же время президент Швейцарии отметила, что участие РФ в мирном процессе остается ключевым вопросом.

Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

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