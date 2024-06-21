Віцеканцлер Німеччини закликав оновити стратегію щодо Китаю

Стратегія Німеччини щодо Китаю має бути оновлена, включати довгостроковий план, а також враховувати підхід Європи, переконаний віцеканцлер Роберт Габек.

Заяву Габека наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Німецьку економіку вже давно критикують деякі європейські аналітики через надмірно двосторонній підхід до Китаю, мотивований власними короткостроковими комерційними інтересами.

Ситуація почала дещо змінюватися, коли минулого року Берлін узгодив свою першу в історії стратегію щодо Китаю, яка закликала знизити ризики в економічних відносинах двох країн, назвавши Пекін "партнером, конкурентом і системним суперником".

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64-сторінковий документ закликав німецькі компанії зменшити свою залежність від Китаю, але не містив жодних обов'язкових цілей і вимог.

"Рано чи пізно китайська стратегія потребує оновлення", – сказав Габек, який зараз перебуває з візитом у Пекіні.

За його словами, в китайській стратегії не вистачає вказівок на те, як Німеччина бачить середньострокові відносини між двома країнами.

"Я кажу це, тому що я впевнений, що китайці мають його (середньостроковий план)", – сказав віцеканцлер.

Він зазначив, що в політиці, торгівлі та боротьбі з кліматичними змінами слід звернути увагу на конкретні сфери.

"Стратегія означає, що ви повинні дивитися в майбутнє і описувати принаймні шлях до майбутнього, навіть якщо це ніколи не станеться так, як описано", – додав Габек.

Три партії, які входять у керівну коаліції Німеччини – Вільні демократи, "Зелені" і СДПН – розійшлися в думках щодо ключових питань у відносинах з Китаєм. "Зелені" і ВДП зазвичай виступають за більш жорстку позицію, ніж СДПН.

Раніше стало відомо, що вперше за 8 років головним торговельним партнером Німеччини стали США, а не Китай.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти набуттю чинності нових мит Євросоюзу на китайські електромобілі або принаймні пом'якшити їх, якщо повністю зупинити ці заходи буде неможливо.