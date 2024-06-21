Влада Албанії і Чорногорії назвала причину масового відключення електрики на Балканах

Міністр енергетики Чорногорії Саша Муйовіч заявив, що масове відключення електрики, яке зафіксували в Чорногорії, Боснії, Албанії та Хорватії, було викликане раптовим збільшенням споживання електроенергії, спричиненим спекою.

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами посадовців і користувачів соціальних мереж, електрика і Wi-Fi зникли приблизно о 13:00 за місцевим часом. Оператори повідомили, що вони почали відновлювати постачання до середини дня.

"Збій стався в результаті великого навантаження на мережу, раптового збільшення споживання електроенергії через високу температуру і самої високої температури", – заявив чорногорський міністр.

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Міністр енергетики Албанії Белінда Балуку заявив, що сталася поломка на перемичці між Албанією і Грецією, і він чув, що подібні обставини були в Чорногорії, а також у деяких частинах Хорватії та Боснії.

Повне розслідування потребуватиме часу, але попередній аналіз показав, що "великі обсяги електроенергії в системі передачі і рекордно високі температури створили цю технічну проблему", додав Балуку.

Електропостачання в Албанії було відновлено протягом пів години, але країна залишається під високим ризиком подальших відключень, оскільки рівень споживання електроенергії і тепла все ще залишається високим, сказав він.

Данко Блажевич, директор хорватської електропередавальної компанії HOPS, сказав, що ще занадто рано говорити про те, що сталося.

"Європейські агентства відповідають за повідомлення про такі відключення. Було б безвідповідально спекулювати, оскільки розслідування зазвичай триває шість місяців", – сказав Блажевич.

Нагадаємо, невдовзі після опівдня за місцевим часом світло зникло практично по всій Далмації на півдні Хорватії, у Чорногорії та БіГ.

Наразі повідомляється, що електропостачання поступово відновлюється.