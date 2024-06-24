ЄС дедалі складніше знайти консенсус щодо санкцій проти РФ – глава МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна привітав той факт, що ЄС погодив 14-й пакет санкцій проти РФ, але визнав, що країнам-членам дедалі важче знайти консенсус.

Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда".

У естонського міністра спитали про позицію Німеччини, яка, як повідомляли, гальмувала пакет санкцій.

У відповідь Тсахкна зазначив, що не хотів би критикувати окремих членів ЄС, але вказав на складнощі, з яким зіткнулось ухвалення цього рішення.

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"Важливо, що нарешті ми знайшли цей консенсус, хоч і дуже-дуже важко. Все важче і важче знайти консенсус щодо нових санкцій в Європейському Союзі", – зазначив очільник МЗС Естонії.

Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії після понад місяця дискусій раніше у четвер.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що цей пакет санкцій проти РФ націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей.

Повідомляли, що Німеччина гальмувала пакет санкцій через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.