Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна приветствовал тот факт, что ЕС согласовал 14-й пакет санкций против РФ, но признал, что странам-членам все труднее найти консенсус.

Об этом он заявил перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, сообщает "Европейская правда".

У эстонского министра спросили о позиции Германии, которая, как сообщалось, тормозила последний пакет санкций.

В ответ Тсахкна отметил, что не хотел бы критиковать отдельных членов ЕС, но указал на сложности, с которым столкнулось принятие этого решения.

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"Важно, что наконец мы нашли этот консенсус, хотя и очень-очень трудно. Все труднее и труднее найти консенсус относительно новых санкций в Европейском Союзе", – отметил глава МИД Эстонии.

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России после более месяца дискуссий ранее в четверг.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что этот пакет санкций против РФ нацелен на военно-промышленный оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, а также на лица, причастные к депортации украинских детей.

Как сообщалось, Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ.