ЄС додав до 14-го пакета санкцій проти Росії нові інструменти обходу

Чотирнадцятий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає додаткові інструменти боротьби з обходом наявних обмежувальних заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Зокрема, згідно з ухваленим рішенням, материнські компанії з ЄС повинні будуть докладати максимум зусиль, щоб їхні дочірні компанії в третіх країнах не брали участі в будь-якій діяльності, що може призвести до результату, якому санкції намагаються запобігти.

Також з метою протидії реекспорту товарів військового призначення, знайдених в Україні або критично важливих для розвитку російських військових систем, було вирішено, що оператори з ЄС, які продають такі товари до третіх країн, повинні будуть впровадити спеціальні механізми, здатні виявляти та оцінювати ризики реекспорту до Росії та пом'якшувати їх.

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Вказано, що оператори з ЄС, які передають промислове ноу-хау для виробництва товарів військового призначення комерційним партнерам з третіх країн, тепер повинні будуть включати в контракти положення, які гарантуватимуть, що таке ноу-хау не буде використано для товарів, призначених для Росії.

Рада додала 61 нову компанію до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. До них будуть застосовані більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони та безпеки.

Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Китай, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати) і були залучені до обходу торговельних обмежень та закупівлі чутливих товарів, що використовуються, наприклад, у виробництві безпілотників або наданні матеріальної підтримки російським військовим операціям.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони і безпеки: до нього додали певні верстати і деякі "всюдиходи".

Євросоюз також запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які, зокрема, сприяють посиленню російського промислового потенціалу (наприклад, хімічні речовини, включаючи марганцеві руди та сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, землерийну техніку, монітори та електрообладнання), а також додаткові обмеження на імпорт гелію з Росії.

Також нові санкції ЄС включають заходи проти російського скрапленого газу. Крім того, новий пакет спрямований проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.