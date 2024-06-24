ЄС розширив заборону на польоти над своєю територією для Росії

У новому пакеті санкцій проти Росії, про ухвалення якого стало відомо у понеділок, 24 червня, міститься розширення заборони на польоти над територією ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Як зазначили у Раді ЄС, заборона на посадку на території ЄС, зліт з неї і проліт над нею тепер поширюється і на повітряні судна, що літають поза розкладом, якщо місце і час зльоту або посадки, приміром, під час польоту до місця відпустки або на ділову зустріч, фактично визначають російські фізичні або юридичні особи, структури або органи.

Крім того, за запитом уповноважених органів країн ЄС оператори зобов'язані надавати їм інформацію про рейси, що прямують поза розкладом, включно з відомостями про власників повітряних суден і, можливо, їхніх пасажирів.

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Новий санкційний пакет також передбачає розширення заборони на перевезення товарів автотранспортом на території ЄС, включно з транзитними перевезеннями, на перевізників з ЄС, від 25% частки в яких належить російським фізичним або юридичним особам.

Крім того, нові санкції ЄС включають заходи проти російського скрапленого газу.

Також новий пакет спрямований проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ, та передбачає додаткові інструменти боротьби з обходом наявних обмежувальних заходів.