ЄС запровадив заходи боротьби із продажем незаконно вивезених з України культурних цінностей

Чотирнадцятий пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає заходи боротьби із ввезенням та продажем незаконно вивезених з України історичних та культурних цінностей.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

Згідно із затвердженим рішенням, забороняється придбання, ввезення, передача та експорт українських об'єктів культурної цінності та інших об'єктів, що мають археологічне, історичне, культурне, релігійне значення або становлять наукову рідкість, якщо є достатні підстави вважати, що вони були незаконно вивезені з України.

Крім того, ухвалений пакет обмежує ухвалення заявок на реєстрацію в ЄС громадянами і компаніями з РФ певних прав інтелектуальної власності у відповідь на кроки російської влади і судів, які неправомірно позбавляють захисту в Росії інтелектуальні права осіб з ЄС.

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Крім того, нові санкції ЄС включають заходи проти російського скрапленого газу. Крім того, новий пакет спрямований проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

Як повідомляли раніше, новий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає додаткові інструменти боротьби з обходом наявних обмежувальних заходів.

Обмежувальні заходи також стосуються "Системи передачі фінансових повідомлень" (СПФП), розробленої Центральним банком Росії як аналог системи SWIFT.