ЕС ввел меры борьбы с продажей незаконно вывезенных из Украины культурных ценностей

Четырнадцатый пакет санкций ЕС против России предусматривает меры борьбы с незаконным ввозом и продажей незаконно вывезенных из Украины исторических и культурных ценностей.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Согласно утвержденному решению, запрещается приобретение, ввоз, передача и экспорт украинских объектов культурной ценности и других объектов, имеющих археологическое, историческое, культурное, религиозное значение или представляющих научную редкость, если есть достаточные основания полагать, что они были незаконно вывезены из Украины.

Кроме того, принятый пакет ограничивает принятие заявок на регистрацию в ЕС гражданами и компаниями из РФ определенных прав интеллектуальной собственности в ответ на шаги российских властей и судов, которые неправомерно лишают защиты в России интеллектуальные права лиц из ЕС.

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Кроме того, новые санкции ЕС включают меры против российского сжиженного газа и направлены против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

Ограничительные меры также касаются "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФП), разработанной Центральным банком России как аналог системы SWIFT.