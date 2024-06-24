Британська розвідка оцінила зміни щодо групи Вагнера через рік зі спроби заколоту Пригожина

Міністерство оборони Великої Британії відзначило першу річницю "маршу за справедливість" групи Вагнера у своєму останньому розвідувальному огляді щодо російсько-української війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Колишній лідер ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин минулого року очолив марш, в якому взяли участь понад 8000 осіб, і звинуватив російське військове командування в корупції та невиконанні службових обов'язків.

Після його загибелі в авіакатастрофі в серпні, групою Вагнера керує його син Павел, і група продовжує діяти в Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.

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Але ця приватна військова компанія втратила владу і вплив у путінській Росії після того, як у травні минулого року пішла з лінії фронту в Україні, а їхні підрозділи в Сирії та Лівії були замінені військами Міністерства оборони Росії.

У британському відомстві також відзначили, що Пригожин започаткував практику рекрутингу в'язнів до участі в бойових діях в Україні. З липня 2022 року по лютий 2023 року, коли над практикою перебрало контроль Міноборони Росії, групі Вагнера вдалося набрати в свої лави понад 48 тисяч в'язнів, понад 17 тисяч з яких потім загинули.

"З лютого 2022 року населення російських в'язниць в цілому знизилося на 150 тисяч осіб. Ймовірно, що більшість цих в'язнів вийшли на свободу в обмін на згоду воювати в Україні", – йдеться в огляді.

Раніше у Міноборони Британії проаналізували останні успіхи ударів українських сил по військових цілях в Криму і аеродромах на території РФ.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка проаналізувала удар України по поромній переправі росіян у Керчі.

Також британська розвідка розповіла, що Росія активно задіює сформований "добровольчий корпус" для наступальних дій у війні проти України.