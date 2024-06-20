У Міноборони Британії розповіли про наслідки українських ударів по Криму і аеродромах в РФ

У Міноборони Британії проаналізували останні успіхи ударів українських сил по військових цілях в Криму і аеродромах на території РФ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну 20 червня, пише "Європейська правда".

Протягом червня 2024 року російські ВПС підтримували тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як безпілотники-камікадзе продовжували завдавати ударів по глибинних об'єктах інфраструктури та військових цілях, пов'язаних з обороною.

Однак, в період з 12 по 18 червня російська авіація дальньої дії переключила увагу своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази, що майже напевно було викликано розчаруванням успіхами українських авіаударів, а також, ймовірно, підкреслює занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків F-16.

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Серія скоординованих українських атак на цілі в Криму призвела до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів класу "земля-повітря" С-300 і С-400.

Хоча цілком ймовірно, що Росія може швидко замінити системи, подальше виснаження, ймовірно, змусить Росію залучати обладнання з інших регіонів, як вона це робила раніше, якщо вона хоче зберегти щільність покриття своєї системи ППО.

Або ж Росія може бути змушена змиритися зі зменшенням своїх можливостей, піддаючи свої сили в Криму підвищеному ризику.

Подальші успішні українські атаки на російські аеродроми, з яких проводяться ударні операції, такі як Моздок, Ахтубінськ і нещодавно Морозовськ, дуже ймовірно, змусять Росію продовжувати політику розосередження авіації далі від лінії фронту.

Це майже напевно призведе до збільшення втоми літаків і екіпажів, оскільки збільшиться час вильотів. Не виключено, що втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 в Північній Осетії на півдні Росії 12 червня була пов'язана саме з цим.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка проаналізувала удар України по поромній переправі росіян у Керчі.

Також британська розвідка розповіла, що Росія активно задіює сформований "добровольчий корпус" для наступальних дій у війні проти України.