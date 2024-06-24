Пояснюємо, як передача Україні винищувачів може посадити за ґрати словацького ексміністра

Рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 може вилитися у кримінальну справу та покарання для колишнього міністра оборони Словаччини Ярослава Надя. А можливо – і для експрем'єра Едуарда Гегера.

Про відкриття відповідного розслідування проти ексміністра вже заявили у словацькому Міноборони.

Про перспективи кримінальної справи і те, як можливий вирок ексміністру оборони вплине на відносини Словаччини з партнерами, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Покарання за допомогу Україні: що стоїть за справою проти ексголови Міноборони Словаччини. Далі – стислий її виклад.

Відкриття кримінальної справи щодо передачі Україні 13 винищувачів МіГ-29 (а разом із ними – й частини комплексу протиповітряної оборони "Куб"), на перший погляд, є цілком очікуваним.

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Достатньо нагадати, що під час передачі, а це відбулося у березні 2023 року, тодішня опозиція на чолі з нинішнім прем’єром Робертом Фіцо погрожувала уряду кримінальними справами за перевищення повноважень.

Річ у тім, що на той момент словацький уряд здобув вотум недовіри, були оголошені дострокові парламентські вибори (які й привели Фіцо до влади), а уряд Едуарда Гегера залишився працювати у статусі технічного.

Це принциповий момент – словацька конституція забороняє технічному уряду приймати рішення у сфері зовнішньої політики. Втім, уряд Гегера наголошував, що йдеться не про зовнішньополітичне рішення, а про звичайну операцію з державним майном, обмежень щодо яких немає – уряд лише знімає з державного балансу певну техніку та передає її іншій країні.

І що важливо, ця логіка зустріла сприйняття серед більшості словацьких конституційних юристів та у суспільстві – що зрештою і зробило можливим передачу цієї техніки ЗСУ.

Втім, схоже, що в уряді Фіцо самі не вірять у перспективу кримінального переслідування через перевищення урядом повноважень.

Адже, виходячи із заяв, озвучених на брифінгу держсекретарем Міністерства оборони Словаччини Ігорем Меліхером, порушення шукатимуть насамперед у процедурі підготовки передачі, а не у схваленні незаконного рішення.

Надані ексміністром матеріали, за словами Меліхера, "не відповідають ознакам офіційного документа, належним чином зареєстрованого в порядку денному міністерства".

Експерт Словацької асоціації зовнішньої політики Александр Дулеба вважає, що рішення нинішнього уряду відкрити справу проти ексміністра оборони Ярослава Надя є своєрідною відповіддю попередникам.

Свого часу Надь подав позов проти віцеспікера словацького парламенту Любоша Блахи, який є представником діючої провладної партії Smer-SD прем’єра Роберта Фіцо.

Блаха звинувачував Надя у державній зраді.

Показово, що і держсекретар Меліхер на своєму брифінгу також звинуватив Надя у державній зраді.

Виглядає так, що головна мета цього позову – можливість і надалі звинувачувати опозицію у державній зраді.

А якщо це припущення справедливе, то нинішня справа – це лише піар-війна словацької влади та опозиції. В якій гучні звинувачення мають більше значення, аніж необхідність їх доведення.

З іншого боку, справа може завершиться не лише звинуваченнями. Є підстави вважати, що уряд Фіцо розпочинає справжню війну з опозицією.

Тим паче, що ще перебуваючи в лікарні, лікуючись після нападу, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що за нападом на нього стоїть опозиція, а також незалежні медіа та громадські організації.

У цьому контексті кримінальна справа, відкрита проти ключових членів колишнього уряду, виглядає цілком логічним продовженням погроз словацького прем’єра.

Можливий вирок ексміністру за надання Україні необхідної допомоги напряму вплине і на внутрішній, і на зовнішній курс Словаччини.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Покарання за допомогу Україні: що стоїть за справою проти ексголови Міноборони Словаччини.