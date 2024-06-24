Объясняем, как передача Украине истребителей может посадить за решетку словацкого экс-министра
Новости — Понедельник, 24 июня 2024, 18:56 —
Решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 может вылиться в уголовное дело и наказание для бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя. А возможно – и для экс-премьера Эдуарда Гегера.
Об открытии соответствующего расследования против экс-министра уже заявили в словацком Минобороны.
О перспективах уголовного дела и том, как возможный приговор экс-министру обороны повлияет на отношения Словакии с партнерами, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Наказание за помощь Украине: что стоит за делом экс-главы Минобороны Словакии. Далее – краткое ее изложение.
Открытие уголовного дела о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29 (а вместе с ними – и части комплекса противовоздушной обороны "Куб"), на первый взгляд, вполне ожидаемо.
Достаточно напомнить, что во время передачи, а это произошло в марте 2023 года, тогдашняя оппозиция во главе с нынешним премьером Робертом Фицо угрожала правительству уголовными делами за превышение полномочий.
Дело в том, что на тот момент словацкое правительство получило вотум недоверия, были объявлены досрочные парламентские выборы (которые и привели Фицо к власти), а правительство Эдуарда Гегера осталось работать в статусе технического.
Это принципиальный момент – словацкая конституция запрещает техническому правительству принимать решения в сфере внешней политики. Впрочем, правительство Гегера подчеркивало, что речь идет не о внешнеполитическом решении, а об обычной операции с государственным имуществом, ограничений по которым нет – правительство лишь снимает с государственного баланса определенную технику и передает ее другой стране.
И что важно, эта логика встретила восприятие среди большинства словацких конституционных юристов и в обществе – что в конце концов и сделало возможным передачу этой техники ВСУ.
Впрочем, похоже, что в правительстве Фицо сами не верят в перспективу уголовного преследования за превышение правительством полномочий.
Ведь, исходя из заявлений, озвученных на брифинге госсекретарем Министерства обороны Словакии Игорем Мелихером, нарушения будут искать прежде всего в процедуре подготовки передачи, а не в одобрении незаконного решения.
Предоставленные экс-министром материалы, по словам Мелихера, "не соответствуют признакам официального документа, должным образом зарегистрированного в повестке дня министерства".
Эксперт Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба считает, что решение нынешнего правительства открыть дело против экс-министра обороны Ярослава Надя является своеобразным ответом предшественникам.
В свое время Надь подал иск против вице-спикера словацкого парламента Любоша Блахи, который является представителем действующей провластной партии Smer-SD премьера Роберта Фицо.
Блаха обвинял Надя в государственной измене.
Показательно, что и госсекретарь Мелихер на своем брифинге также обвинил Надя в государственной измене.
Выглядит так, что главная цель этого иска – возможность и в дальнейшем обвинять оппозицию в государственной измене.
А если это предположение справедливо, то нынешнее дело – это лишь пиар-война словацкой власти и оппозиции. В которой громкие обвинения имеют большее значение, чем необходимость их доказательства.
С другой стороны, дело может завершится не только обвинениями. Есть основания полагать, что правительство Фицо начинает настоящую войну с оппозицией.
Тем более, что еще находясь в больнице, лечась после нападения, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что за нападением на него стоит оппозиция, а также независимые медиа и общественные организации.
В этом контексте уголовное дело, открытое против ключевых членов бывшего правительства, выглядит вполне логичным продолжением угроз словацкого премьера.
Возможный приговор экс-министру за предоставление Украине необходимой помощи напрямую повлияет и на внутренний, и на внешний курс Словакии.
Подробнее – в материале Юрия Панченко Наказание за помощь Украине: что стоит за делом экс-главы Минобороны Словакии.