Объясняем, как передача Украине истребителей может посадить за решетку словацкого экс-министра

Решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 может вылиться в уголовное дело и наказание для бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя. А возможно – и для экс-премьера Эдуарда Гегера.

Об открытии соответствующего расследования против экс-министра уже заявили в словацком Минобороны.

О перспективах уголовного дела и том, как возможный приговор экс-министру обороны повлияет на отношения Словакии с партнерами, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Наказание за помощь Украине: что стоит за делом экс-главы Минобороны Словакии. Далее – краткое ее изложение.

Открытие уголовного дела о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29 (а вместе с ними – и части комплекса противовоздушной обороны "Куб"), на первый взгляд, вполне ожидаемо.

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Достаточно напомнить, что во время передачи, а это произошло в марте 2023 года, тогдашняя оппозиция во главе с нынешним премьером Робертом Фицо угрожала правительству уголовными делами за превышение полномочий.

Дело в том, что на тот момент словацкое правительство получило вотум недоверия, были объявлены досрочные парламентские выборы (которые и привели Фицо к власти), а правительство Эдуарда Гегера осталось работать в статусе технического.

Это принципиальный момент – словацкая конституция запрещает техническому правительству принимать решения в сфере внешней политики. Впрочем, правительство Гегера подчеркивало, что речь идет не о внешнеполитическом решении, а об обычной операции с государственным имуществом, ограничений по которым нет – правительство лишь снимает с государственного баланса определенную технику и передает ее другой стране.

И что важно, эта логика встретила восприятие среди большинства словацких конституционных юристов и в обществе – что в конце концов и сделало возможным передачу этой техники ВСУ.

Впрочем, похоже, что в правительстве Фицо сами не верят в перспективу уголовного преследования за превышение правительством полномочий.

Ведь, исходя из заявлений, озвученных на брифинге госсекретарем Министерства обороны Словакии Игорем Мелихером, нарушения будут искать прежде всего в процедуре подготовки передачи, а не в одобрении незаконного решения.

Предоставленные экс-министром материалы, по словам Мелихера, "не соответствуют признакам официального документа, должным образом зарегистрированного в повестке дня министерства".

Эксперт Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба считает, что решение нынешнего правительства открыть дело против экс-министра обороны Ярослава Надя является своеобразным ответом предшественникам.

В свое время Надь подал иск против вице-спикера словацкого парламента Любоша Блахи, который является представителем действующей провластной партии Smer-SD премьера Роберта Фицо.

Блаха обвинял Надя в государственной измене.

Показательно, что и госсекретарь Мелихер на своем брифинге также обвинил Надя в государственной измене.

Выглядит так, что главная цель этого иска – возможность и в дальнейшем обвинять оппозицию в государственной измене.

А если это предположение справедливо, то нынешнее дело – это лишь пиар-война словацкой власти и оппозиции. В которой громкие обвинения имеют большее значение, чем необходимость их доказательства.

С другой стороны, дело может завершится не только обвинениями. Есть основания полагать, что правительство Фицо начинает настоящую войну с оппозицией.

Тем более, что еще находясь в больнице, лечась после нападения, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что за нападением на него стоит оппозиция, а также независимые медиа и общественные организации.

В этом контексте уголовное дело, открытое против ключевых членов бывшего правительства, выглядит вполне логичным продолжением угроз словацкого премьера.

Возможный приговор экс-министру за предоставление Украине необходимой помощи напрямую повлияет и на внутренний, и на внешний курс Словакии.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Наказание за помощь Украине: что стоит за делом экс-главы Минобороны Словакии.