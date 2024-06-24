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Німеччина передала понад 40 вантажівок для українських прикордонників на фронті

Новини — Понеділок, 24 червня 2024, 16:40 — Марія Ємець

Німеччина передає Україні 41 вантажівку Mercedes Arocs, машини надійдуть у розпорядження Державної прикордонної служби.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. 

Посол опублікував фото з церемонії передачі машин, що проходила у Києві.  

"41 вантажівка Mercedes Arocs допоможе підрозділам Прикордонної служби забезпечити логістику на фронті. Це ще один внесок Німеччини у підтримку оборонної боротьби України проти російського агресора", – зазначив він. 

Також нещодавно від Німеччини надійшла спецтехніка для відновлення енергетичної інфраструктури.

У середині червня Німеччина відзвітувала про велику партію зброї, передану Україні – з IRIS-T, танками і HIMARS.


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Німеччина
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