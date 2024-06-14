Німеччина повідомила про велику партію зброї, передану Україні: з IRIS-T, танками і HIMARS

Україна за останній тиждень отримала від Німеччини ще одну велику партію зброї, що включає у тому числі системи ППО, танки й бронемашини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать оновлення у розділі "передана допомога" у спеціальному списку на сайті уряду Німеччини.

Як свідчать зміни, остання партія допомоги для Україні включає:

20 БМП MARDER із запчастинами і боєприпасами,

10 танків Leopard 1 A5 із запчастинами, які Німеччина готує до передачі спільно з Данією, та боєприпаси для них;

систему IRIS-T SLM на додачу до трьох переданих раніше і IRIS-T SLS на додачу до однієї, переданої раніше – відтак сукупно вже шість;

три РСЗВ HIMARS;

понад 21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів, серед яких невелика кількість димових;

чотири комплекси для протидії безпілотникам;

два мостоукладальних танки;

два броньованих інженерних автомобілі DACHS із запчастинами;

ремонтний бронеавтомобіль Bergepanzer 2 із запчастинами;

ще 4 розмінувальних танки WISENT 1 із запчастинами та дрібніше розмінувальне обладнання;

три захисні системи AMPS для гелікоптерів;

сотню приладів нічного бачення;

16 автоцистерн Zetros.

Міністр оборони Борис Пісторіус анонсував цю допомогу під час свого візиту до Одеси наприкінці травня.

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Також цього тижня Німеччина повідомила про те, що разом з Данією, Норвегією та Нідерландами передасть Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot, з яких понад 30 вже надали.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини йому показали батарею Patriot, яку передадуть Україні.