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Германия передала более 40 грузовиков для украинских пограничников на фронте

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Новости — Понедельник, 24 июня 2024, 16:40 — Мария Емец

Германия передала Украине 41 грузовик Mercedes Arocs, машины поступят в распоряжение Государственной пограничной службы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Йегер.

Посол опубликовал фото с церемонии передачи машин, проходившей в Киеве.  

"41 грузовик Mercedes Arocs поможет подразделениям Пограничной службы обеспечить логистику на фронте. Это еще один вклад Германии в поддержку оборонной борьбы Украины против российского агрессора", – отметил он.

Также недавно от Германии поступила спецтехника для восстановления энергетической инфраструктуры.

В середине июня Германия отчиталась о большой партии оружия, переданной Украине – с IRIS-T, танками и HIMARS.

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