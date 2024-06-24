Германия передала более 40 грузовиков для украинских пограничников на фронте

Германия передала Украине 41 грузовик Mercedes Arocs, машины поступят в распоряжение Государственной пограничной службы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Йегер.

Посол опубликовал фото с церемонии передачи машин, проходившей в Киеве.

Німеччина стоїть на боці України. 41 вантажівка Mercedes Arocs допоможе підрозділам Прикордонної служби забезпечити логістику на фронті. Це ще один внесок Німеччини у підтримку оборонної боротьби України проти російського агресора. #StandWithUkraine pic.twitter.com/Q3p8EptwyH Реклама: June 24, 2024

"41 грузовик Mercedes Arocs поможет подразделениям Пограничной службы обеспечить логистику на фронте. Это еще один вклад Германии в поддержку оборонной борьбы Украины против российского агрессора", – отметил он.

Также недавно от Германии поступила спецтехника для восстановления энергетической инфраструктуры.

В середине июня Германия отчиталась о большой партии оружия, переданной Украине – с IRIS-T, танками и HIMARS.