Германия передала более 40 грузовиков для украинских пограничников на фронте
Новости — Понедельник, 24 июня 2024, 16:40 —
Германия передала Украине 41 грузовик Mercedes Arocs, машины поступят в распоряжение Государственной пограничной службы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Йегер.
Посол опубликовал фото с церемонии передачи машин, проходившей в Киеве.
Німеччина стоїть на боці України. 41 вантажівка Mercedes Arocs допоможе підрозділам Прикордонної служби забезпечити логістику на фронті. Це ще один внесок Німеччини у підтримку оборонної боротьби України проти російського агресора. #StandWithUkraine pic.twitter.com/Q3p8EptwyHРеклама:– Martin Jaeger (@MJaegerT) June 24, 2024
"41 грузовик Mercedes Arocs поможет подразделениям Пограничной службы обеспечить логистику на фронте. Это еще один вклад Германии в поддержку оборонной борьбы Украины против российского агрессора", – отметил он.
Также недавно от Германии поступила спецтехника для восстановления энергетической инфраструктуры.
В середине июня Германия отчиталась о большой партии оружия, переданной Украине – с IRIS-T, танками и HIMARS.