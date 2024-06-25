США розповіли про стратегію успіху України у війні проти РФ

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн озвучив стратегію успіху України у війні, яку проти неї веде Росія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу, присвяченому Вашингтонському саміту НАТО у липні.

Представник Держдепу зазначив, що перший крок до успіху України – зупинити спроби РФ прорватися на сході.

Він вказав, що для цього потрібно позбавити Москву можливості використовувати свої вогневі позиції з близької відстані, а також не дозволити завадити Києву відновлювати економіку завдяки достатній протиповітряній обороні та підтримці Заходу.

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"Тоді ми підходимо до моменту, коли Росія має замислитися: "Чи можемо ми продовжувати боротьбу з тією дуже обмеженою міжнародною підтримкою, яку отримуємо, проти цієї набагато більшої коаліції країн?", – пояснив О’Браєн.

За його словами, визначення успіху полягає в тому, щоб Україна в підсумку була здатна управляти всією своєю міжнародно визнаною територією.

Раніше ЗМІ повідомили, що між членами Північноатлантичного Альянсу тривають обговорення про те, наскільки рішучим має бути формулювання рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно майбутнього членства України.

Водночас держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що рішення на саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, сприятимуть успіху України під час відбиття російської агресії.

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