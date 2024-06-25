США рассказали о стратегии успеха Украины в войне против РФ

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен озвучил стратегию успеха Украины в войне, которую против нее ведет Россия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге, посвященном Вашингтонскому саммиту НАТО в июле.

Представитель Госдепа отметил, что первый шаг к успеху Украины – остановить попытки РФ прорваться на востоке.

Он указал, что для этого нужно лишить Москву возможности использовать свои огневые позиции с близкого расстояния, а также не позволить помешать Киеву восстанавливать экономику благодаря достаточной противовоздушной обороне и поддержке Запада.

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"Тогда мы подходим к моменту, когда Россия должна задуматься: "Можем ли мы продолжать борьбу с той очень ограниченной международной поддержкой, которую получаем, против этой гораздо большей коалиции стран?", – пояснил О'Брайен.

По его словам, определение успеха заключается в том, чтобы Украина в итоге была способна управлять всей своей международно признанной территорией.

Ранее СМИ сообщили, что между членами Североатлантического Альянса продолжаются обсуждения о том, насколько решительным должна быть формулировка решения саммита НАТО в Вашингтоне относительно будущего членства Украины.

В то же время, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что решение на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, будут способствовать успеху Украины во время отражения российской агрессии.

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