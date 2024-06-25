Орбан не згоден з початком переговорів України про вступ до ЄС, але блокувати не буде

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує рішення про початок переговорів про вступ в ЄС для України.

Як пише "Європейська правда", про це угорський прем’єр сказав в інтерв’ю медіагрупі Funke, яке наводить Tagesschau.

Він назвав рішення про початок переговорів для України "політично вмотивованим процесом".

"Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів", – зазначив Орбан.

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За його словами, слід спочатку вивчити, "якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не визначені на практиці".

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться Міжурядова конференція Україна-ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Перед цим Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкриває шлях для запуску переговорів про вступ.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.