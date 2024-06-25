ЄС у вівторок пообіді почне переговори про вступ з Україною

Оновлено: Попри численні повідомлення українських ЗМІ, на час оновлення цієї новини переговори ще не почалися.

У вівторок у другій половині дня, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

21 червня Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови. Це відкрило шлях для офіційного запуску переговорів про вступ.

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Міжурядова конференція з Україною запланована на 16:30 за київським часом. Після неї відбудеться аналогічна перша Міжурядова конференція щодо вступу Молдови в ЄС, вона запланована на 19:00 за Києвом.

Напередодні європейський дипломат розповів, що конференція складатиметься з трьох частин: вступна заява Бельгії як країни, що головує в ЄС; заява України; виступи і зауваження держав-членів.

На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів, які встановлюють ключові принципи переговорного процесу.

Делегацію України буде очолювати віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, європейську – очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.

Міжурядова конференція дасть формальний старт переговорам, а самі по собі переговори по суті розпочнуться із відкриттям переговорних глав. Першими відкриють глави і кластери, що стосуються засадничих питань Євросоюзу.

Оптимістичний прогноз, на який розраховує Україна, передбачає відкриття перших глав або першої глави на початку 2025 року.

Переговори почнуться до того, як 1 липня Угорщина, яка скептично ставиться до євроінтеграції України, замінить Бельгію та перейме головування в Євросоюзі і матиме більший вплив на ухвалення рішень в ЄС.

Переговори стартують через понад 10 років після того, як тисячі українців вийшли на Євромайдан, аби відстояти рух країни до ЄС, та через понад два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії, яка прагне утримати Україну у своїй орбіті.

Україна ставить за мету стати членом Євросоюзу до 2030 року, хоча невідомо, скільки часу займе переговорний процес.

Також у вівторок, 25 червня, Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС.