Орбан не согласен с началом переговоров Украины о вступлении в ЕС, но блокировать не будет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает решение о начале переговоров о вступлении в ЕС для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом венгерский премьер сказал в интервью медиагруппе Funke, которое приводит Tagesschau.

Он назвал решение о начале переговоров для Украины "политически мотивированным процессом".

"Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров", – отметил Орбан.

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По его словам, следует сначала изучить, "какими будут последствия, если мы примем страну, находящуюся в состоянии войны, чьи границы не определены на практике".

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге состоится первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Перед этим Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открывает путь для запуска переговоров о вступлении.

Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.