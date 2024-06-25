"Венеційка" стурбована змінами у виборчому кодексі Грузії щодо гендерних квот і ЦВК

Венеційська комісія Ради Європи висловила стурбованість у зв'язку зі схваленням грузинським парламентом поправок до Виборчого кодексу, які скасовують гендерні квоти, та щодо складу Центральної виборчої комісії.

Про це "європейській правді повідомили у пресслужбі Ради Європи.

Щодо змін до Виборчого кодексу Грузії, які скасовують гендерні квоти, Венеційська комісія відзначила позитивні зрушення у забезпеченні гендерної рівності у зв'язку з рішенням Конституційного суду Грузії від 2020 року, в якому він підтвердив конституційність тимчасових гендерних квот у частині, що стосується їх застосування до жінок.

"Венеційка" наголосила, що гендерні квоти не суперечать принципу рівного виборчого права, якщо вони мають конституційне підґрунтя, як у Грузії. Комісія рекомендувала вжити спеціальних тимчасових заходів для покращення представництва жінок у парламенті та місцевих радах, таких як повторне запровадження гендерних квот або інших визнаних методів сприяння обранню жінок-кандидатів.

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Крім того, Венеційська комісія дуже стурбована тим, що поправки були прийняті за прискореною процедурою, без попередніх консультацій з громадськістю та без урахування занепокоєння, висловленого президентом Грузії, народним захисником Грузії, кількома представниками опозиції та громадянського суспільства, а також міжнародними організаціями.

Що стосується подальшого висновку щодо проекту змін до Виборчого кодексу та регламенту парламенту, Венеційська комісія дуже стурбована тим, що жодна з її рекомендацій не була врахована грузинською владою, навіть частково.

"Комісія ще раз підкреслює, що прийняті поправки явно недостатні для забезпечення політичного процесу, заснованого на консенсусі, що має вирішальне значення для незалежності та неупередженості Центральної виборчої комісії (ЦВК), а також для довіри громадськості до цієї інституції", – заявили в комісії.

Одне з найбільших занепокоєнь пов'язане з новим антиблокувальним механізмом заповнення вакантних посад, який передбачає можливість проведення двох додаткових турів голосування, за яким кандидати можуть бути обрані простою більшістю голосів, і який несе в собі ризик того, що правляча партія зможе одноосібно обирати (безпартійних) членів ЦВК та голову ЦВК.

Нагадаємо, у травні парламент Грузії подолав вето президентки, накладеного на скасування обов'язкових гендерних квот при формуванні виборчих списків.

Раніше Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку щодо скандального законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" відомого як "закон про іноагентів", опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки", а західні держави звинуватила в тиску. Зрештою закон був ухвалений.