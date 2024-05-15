Парламент Грузії подолав вето президентки, накладене на скасування гендерних квот

Парламент Грузії подолав вето президентки, накладеного на скасування обов'язкових гендерних квот при формуванні виборчих списків.

Про це повідомляє проєкт SOVA, передає "Європейська правда".

Подолання вето підтримали 87 депутатів.

Згідно зі змінами, внесеними до Виборчого кодексу і закону "Про політичні об'єднання громадян", партії більше не будуть зобов'язані комплектувати виборчий список з урахуванням гендерного квотування.

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Автор ініціативи про скасування гендерних квот – партія "Гірчі", її підтримала більшість.

Як повідомлялося, у квітні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала ухвалений у парламенті проєкт закону щодо скасування гендерних квот у списках політсил на парламентських виборах.

Вважається, що схожа доля чекає на ухвалений 14 травня парламентом Грузії скандальний закон про "іноагентів", який спричинив масові протести.

Зурабішвілі обіцяла ветувати його.

Раніше Євросоюз оголосив про загрозу для шляху Грузії в ЄС після ухвалення скандального закону.

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн уже попередив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо закон про "іноагентів" не буде приведений у відповідність до стандартів ЄС.

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