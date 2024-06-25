"Венецианка" обеспокоена изменениями в избирательном кодексе Грузии по гендерным квотам и ЦИК

Венецианская комиссия Совета Европы выразила обеспокоенность в связи с принятием грузинским парламентом поправок в Избирательный кодекс, отменяющих гендерные квоты, а также по составу Центральной избирательной комиссии.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Относительно изменений в Избирательный кодекс Грузии, которые отменяют гендерные квоты, Венецианская комиссия отметила положительные сдвиги в обеспечении гендерного равенства в связи с решением Конституционного суда Грузии от 2020 года, в котором он подтвердил конституционность временных гендерных квот в части, касающейся их применения к женщинам.

"Венецианка" отметила, что гендерные квоты не противоречат принципу равного избирательного права, если они имеют конституционную основу, как в Грузии. Комиссия рекомендовала принять специальные временные меры для улучшения представительства женщин в парламенте и местных советах, таких как повторное введение гендерных квот или других признанных методов содействия избранию женщин-кандидатов.

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Кроме того, Венецианская комиссия очень обеспокоена тем, что поправки были приняты по ускоренной процедуре, без предварительных консультаций с общественностью и без учета обеспокоенности, высказанной президентом Грузии, народным защитником Грузии, несколькими представителями оппозиции и гражданского общества, а также международными организациями.

Что касается дальнейшего заключения по проекту изменений в Избирательный кодекс и регламент парламента, Венецианская комиссия очень обеспокоена тем, что ни одна из ее рекомендаций не была учтена грузинскими властями, даже частично.

"Комиссия еще раз подчеркивает, что принятые поправки явно недостаточны для обеспечения политического процесса, основанного на консенсусе, что имеет решающее значение для независимости и беспристрастности Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также для доверия общественности к этому институту", – заявили в комиссии.

Одно из самых больших беспокойств связано с новым антиблокировочным механизмом заполнения вакантных должностей, предусматривающим возможность проведения двух дополнительных туров голосования, по которым кандидаты могут быть избраны простым большинством голосов, что несет в себе риск того, что правящая партия сможет единолично избирать (беспартийных) членов ЦИК и председателя ЦИК.

Напомним, в мае парламент Грузии преодолел вето президента на отмену обязательных гендерных квот при формировании избирательных списков.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении по скандальному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния" "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде.

Но партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки", а западные государства обвинила в давлении. В итоге закон был принят.