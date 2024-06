Украина получила первые боеприпасы в рамках чешской инициативы

В Украину доставили первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для нашего государства.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, снаряды прибыли в Украину "некоторое время назад".

"Первая партия боеприпасов от нашей инициативы прибыла в Украину некоторое время назад. Мы делаем все от нас зависящее", – написал Фиала. Он не уточнил, о каком объеме и калибре снарядов идет речь.

Реклама:

The first shipment of ammunition from our initiative arrived in Ukraine some time ago.



We are doing what it takes.