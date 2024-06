Зеленський про відкриття переговорів з ЄС: Сталося те, що у березні 2022 року здавалось мрією

Президент України Володимир Зеленський прокоментував офіційний запуск переговорів про вступ України до ЄС, зазначивши, що Україна з моменту подання заявки у перші дні повномасштабної війни пройшла шлях, який міг здаватися нездоланним.

Як пише "Європейська правда", звернення він опублікував на офіційних сторінках у соцмережах.

"Коли ми підписали заявку на вступ до ЄС на 5-й день повномасштабної війни, багато хто сказав, що це була лише мрія. Але ми зробили цю мрію реальністю", – зазначив президент.

When we signed the application for EU membership on the fifth day of the full-scale war, many said it was nothing but a dream. But we made this dream a reality. We achieved this, persuaded, and dispelled every doubt. In June 2022, Ukraine's candidate status was approved despite… pic.twitter.com/MnZa1Duynp

