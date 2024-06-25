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Зеленський про відкриття переговорів з ЄС: Сталося те, що у березні 2022 року здавалось мрією

Новини — Вівторок, 25 червня 2024, 18:11 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський прокоментував офіційний запуск переговорів про вступ України до ЄС, зазначивши, що Україна з моменту подання заявки у перші дні повномасштабної війни пройшла шлях, який міг здаватися нездоланним. 

Як пише "Європейська правда", звернення він опублікував на офіційних сторінках у соцмережах.

"Коли ми підписали заявку на вступ до ЄС на 5-й день повномасштабної війни, багато хто сказав, що це була лише мрія. Але ми зробили цю мрію реальністю", – зазначив президент.

Він нагадав ключові події на цьому шляху після подання заявки – рішення про надання Україні статусу країни-кандидата у червні 2022 року та політичне рішення лідерів ЄС відкривати переговори з Україною у грудні 2023 року.

"Сьогодні починаються переговори. Між цими кроками були тисячі зустрічей та дзвінків. Були умови, які Україна виконала у повному обсязі… А найголовніше – це рішучість наших людей, нашого народу. Рішучість, яка спрацювала, яка не підвела Україну та всю Європу, і яка доводить, що всі українці разом, усі європейці разом здатні реалізовувати навіть найбільші мрії – здатні перемагати", – заявив Зеленський. 

Нагадаємо, близько 16:30 у Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка офіційно запустила перемовини про членство України в Європейському Союзі.

Очільниця МЗС головуючої у Раді ЄС Бельгії назвала ключовий блок реформ, від яких буде залежати темп прогресу переговорів.

З нагоди відкриття переговорів з відповідними зверненнями виступили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і низка лідерів держав-членів ЄС.

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Зеленський Вступ до ЄС
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