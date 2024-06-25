Зеленский об открытии переговоров с ЕС: Произошло то, что в марте 2022 года казалось мечтой

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал официальный запуск переговоров о вступлении Украины в ЕС, отметив, что Украина с момента подачи заявки в первые дни полномасштабной войны прошла путь, который мог казаться непреодолимым.

Как пишет "Европейская правда", обращение он опубликовал на официальных страницах в соцсетях.

"Когда мы подписали заявку на вступление в ЕС на 5-й день полномасштабной войны, многие сказали, что это лишь мечта. Но мы сделали эту мечту реальностью", – отметил президент.

When we signed the application for EU membership on the fifth day of the full-scale war, many said it was nothing but a dream. But we made this dream a reality. We achieved this, persuaded, and dispelled every doubt. In June 2022, Ukraine's candidate status was approved despite… pic.twitter.com/MnZa1Duynp Реклама: June 25, 2024

Он напомнил ключевые события на этом пути после подачи заявки – решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в июне 2022 года и политическое решение лидеров ЕС открывать переговоры с Украиной в декабре 2023 года.

"Сегодня начинаются переговоры. Между этими шагами были тысячи встреч и звонков. Были условия, которые Украина выполнила в полном объеме... А самое главное – это решимость наших людей, нашего народа. Решимость, которая сработала, которая не подвела Украину и всю Европу и которая доказывает, что все украинцы вместе, все европейцы вместе способны реализовывать даже самые большие мечты – способны побеждать", – заявил Зеленский.

Напомним, около 16:30 в Люксембурге началась первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая официально запустила переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

Глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии назвала ключевой блок реформ, от которых будет зависеть темп прогресса переговоров.

По случаю открытия переговоров с соответствующими обращениями выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и ряд лидеров государств-членов ЕС.