Фон дер Ляєн: Шлях України та Молдови до ЄС буде складним, але сповненим можливостей

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила зі зверненням з нагоди першої Міжурядової конференції щодо вступу України та Молдови в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство.

Відповідне відео фон дер Ляєн опублікувала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Вона назвала гарною новиною той факт, що сьогодні Європейський Союз розпочинає переговори про вступ з Україною та Молдовою.

"Ми стоїмо на порозі важливого і трансформаційного моменту для цих двох країн і для нашого союзу. І ми відзначаємо цінності та принципи, які тримають нас разом", – зазначила фон дер Ляєн.

Реклама:

За її словами, люди в Україні та Молдові продемонстрували "непохитну прихильність і рішучість", щоб бути частиною ЄС.

Вона вказала на масштабні реформи, які розпочались в обох країнах, попри часи війни і потрясінь.

"Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей для України та Молдови, а також для нашого союзу", – підкреслила вона, побажавши успішного початку переговорів.

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Перед цим Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкриває шлях для запуску переговорів про вступ.