Що отримає Україна у Вашингтоні замість запрошення до членства в НАТО

До початку саміту НАТО лишається рівно два тижні, і вже можна з високою певністю прогнозувати домовленості, які будуть досягнуті у Вашингтоні.

У тому числі – те, яке рішення ухвалить Альянс стосовно майбутнього членства України. Адже, попри суперечливі заяви Байдена, підтримка майбутнього вступу України до НАТО лишається політикою США.

Про очікування від Вашингтона редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поговорив з Ганною Шелест, директоркою безпекових програм Ради зовнішньої політики "Українська призма", на полях Чорноморського безпекового форуму.

До вашої уваги відеоверсія розмови, а текстовий виклад пояснень експертки – в матеріалі Міст замість запрошення: що може отримати Україна на саміті НАТО у Вашингтоні. Далі – стислий його виклад.

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Треба усвідомлювати, що запрошення до вступу України в Альянс на саміті у Вашингтоні не буде.

Та без обговорень щодо членства не обійдеться.

Нехай юридичне запрошення нам надавати не готові – але у союзників є намір узгодити нові формулювання щодо майбутнього членства України.

У США усвідомили, що вільнюське рішення НАТО щодо України було не просто украй слабким, а навіть нашкодило Альянсу.

Зараз у Вашингтоні говорять про bridge, тобто "міст до членства", який хочуть згадати у декларації саміту. Мета – зробити, щоб Україна відчувала, що є щось більше, ніж просто "відкриті двері НАТО", про які ми чуємо багато років.

Як саме Альянс це пропише? Згоди наразі немає, і цей процес ще триває.

Для нас найкращим був би варіант, якби Альянс визначав перелік умов, які Київ має виконати для запрошення і початку вступних переговорів.

Але на це немає готовності США. Вони не хочуть додавати подібної визначеності.

Тож основною і єдиною перепоною насправді залишається брак готовності наших партнерів до вступу України в НАТО.

Утім, відсутність прориву в питанні членства не означає, що саміт буде поганим для нас.

Є також інші змістовні рішення, на які ми чекаємо на саміті.

І це не тільки додаткові пакети допомоги, про які ми точно почуємо у Вашингтоні.

Йдеться, зокрема, про JTEC – спільний центр з навчання для ЗСУ, який зараз створюється в Польщі.

Також обговорюється можливе часткове переведення формату "Рамштайн" під парасольку НАТО і інші рішення.

А окрім того, є важливий процес на полях саміту, що стосується безпекових угод з Україною.

У Вашингтоні кажуть, що вже починають активну роботу з підготовки нової багатосторонньої угоди щодо української безпеки, яка об’єднає усіх, хто підписав або підпише такі двосторонні договори з Україною.

Сполучені Штати хотіли би підписати об’єднавчу угоду, яка, можливо, стане додатковим елементом цього "місточка до НАТО".

Утім, її параметри ще не визначені.

А от що можна говорити з певністю – то це те, що безпекові угоди не перетворяться з "місточка" на "замінник" членства.

Однак відсутність ратифікації безпекових угод все ж лишає шпаринку для проблем у разі, якщо раптом вибори виграє інша, а тим більше антиукраїнська політична сила.

Докладніше – в матеріалі Міст замість запрошення: що може отримати Україна на саміті НАТО у Вашингтоні.