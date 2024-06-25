Что получит Украина в Вашингтоне вместо приглашения к членству в НАТО

До начала саммита НАТО остается ровно две недели, и уже можно с высокой уверенностью прогнозировать договоренности, которые будут достигнуты в Вашингтоне.

В том числе – то, какое решение примет Альянс относительно будущего членства Украины. Ведь, несмотря на противоречивые заявления Байдена, поддержка будущего вступления Украины в НАТО остается политикой США.

Об ожиданиях от Вашингтона редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с Анной Шелест, директором программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма", на полях Черноморского форума по безопасности.

Вашему вниманию видеоверсия разговора, а текстовое изложение объяснений эксперта – в материале Мост вместо приглашения: что может получить Украина на саммите НАТО в Вашингтоне. Далее – краткое его изложение.

Реклама:

Надо осознавать, что приглашения к вступлению Украины в Альянс на саммите в Вашингтоне не будет.

Но без обсуждений относительно членства не обойдется.

Пусть юридическое приглашение нам предоставлять не готовы – но у союзников есть намерение согласовать новые формулировки относительно будущего членства Украины.

В США осознали, что вильнюсское решение НАТО по Украине было не просто крайне слабым, а даже навредило Альянсу.

Сейчас в Вашингтоне говорят о bridge, то есть "мосте к членству", который хотят упомянуть в декларации саммита. Цель – сделать, чтобы Украина чувствовала, что есть нечто большее, чем просто "открытые двери НАТО", о которых мы слышим много лет.

Как именно Альянс это пропишет? Согласия пока нет, и этот процесс еще продолжается.

Для нас лучшим был бы вариант, если бы Альянс определял перечень условий, которые Киев должен выполнить для приглашения и начала вступительных переговоров.

Но на это нет готовности США. Они не хотят добавлять подобной определенности.

Поэтому основной и единственной преградой на самом деле остается отсутствие готовности наших партнеров к вступлению Украины в НАТО.

Впрочем, отсутствие прорыва в вопросе членства не означает, что саммит будет плохим для нас.

Есть и другие содержательные решения, которых мы ждем на саммите.

И это не только дополнительные пакеты помощи, о которых мы точно услышим в Вашингтоне.

Речь идет, в частности, о JTEC – совместном центре по обучению для ВСУ, который сейчас создается в Польше.

Также обсуждается возможный частичный перевод формата "Рамштайн" под зонтик НАТО и другие решения.

А кроме того, есть важный процесс на полях саммита, касающийся соглашений по безопасности с Украиной.

В Вашингтоне говорят, что уже начинают активную работу по подготовке нового многостороннего соглашения по украинской безопасности, которое объединит всех, кто подписал или подпишет такие двусторонние договоры с Украиной.

Соединенные Штаты хотели бы подписать объединительное соглашение, которое, возможно, станет дополнительным элементом этого "мостика в НАТО".

Впрочем, его параметры еще не определены.

А вот что можно говорить с уверенностью – так это то, что соглашения по безопасности не превратятся из "мостика" в "заменитель" членства.

Однако отсутствие ратификации соглашений по безопасности все же оставляет лазейку для проблем в случае, если вдруг выборы выиграет другая, а тем более антиукраинская политическая сила.

Подробнее – в материале Мост вместо приглашения: что может получить Украина на саммите НАТО в Вашингтоне.