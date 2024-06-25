Головний дипломат ЄС привітав ордери МКС на арешт Герасимова і Шойгу

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав рішення Міжнародного кримінального суду про ордери на арешт щодо ексміністра оборони Росії та очільника Генштабу російської армії.

Як пише "Європейська правда", про це Боррель заявив у своєму X (Twitter).

Боррель заявив, що ЄС рішуче підтримує роботу Міжнародного кримінального суду.

The arrest warrants issued by the @IntlCrimCourt against former MoD Sergei Shoigu and Armed Forces' Chief of Staff Valery Gerasimov are a key step to ensure full accountability for Russia’s war crimes & crimes against humanity in Ukraine.



We strongly support the work of the ICC. Реклама: June 25, 2024

"Ордери на арешт, видані МКС щодо колишнього міністра оборони (Росії) Сергєя Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова є ключовим кроком для забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні Росією в Україні", – зазначив він.

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт ексміністра оборони Росії Сергєя Шойгу та начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова за обстріли енергетичної інфраструктури України.

Раніше МКС видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування обстрілів української енергетичної інфраструктури.

Першими особами, щодо яких Суд видав ордери, стали правитель Росії Владімір Путін та уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова за їхню роль у вивезенні дітей з окупованих територій України.