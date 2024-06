Головний дипломат ЄС привітав ордери МКС на арешт Герасимова і Шойгу

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав рішення Міжнародного кримінального суду про ордери на арешт щодо ексміністра оборони Росії та очільника Генштабу російської армії.

Як пише "Європейська правда", про це Боррель заявив у своєму X (Twitter).

Боррель заявив, що ЄС рішуче підтримує роботу Міжнародного кримінального суду.

The arrest warrants issued by the @IntlCrimCourt against former MoD Sergei Shoigu and Armed Forces' Chief of Staff Valery Gerasimov are a key step to ensure full accountability for Russia’s war crimes & crimes against humanity in Ukraine.



We strongly support the work of the ICC.

Реклама: