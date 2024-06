Главный дипломат ЕС поприветствовал ордера МУС на арест Герасимова и Шойгу

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал решение Международного уголовного суда об ордерах на арест в отношении экс-министра обороны России и главы Генштаба российской армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом Боррель заявил в своем X (Twitter).

Боррель заявил, что ЕС решительно поддерживает работу Международного уголовного суда.

The arrest warrants issued by the @IntlCrimCourt against former MoD Sergei Shoigu and Armed Forces' Chief of Staff Valery Gerasimov are a key step to ensure full accountability for Russia’s war crimes & crimes against humanity in Ukraine.



We strongly support the work of the ICC.

