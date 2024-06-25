Найвищий суд Іспанії: Поцілунок без "явної згоди" – це домагання

Верховний суд Іспанії у вівторок, 25 червня, підтримав рішення суду нижчої інстанції про те, що поцілунок без згоди іншої сторони може вважатися сексуальним домаганням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Найвищий суд в Іспанії підтримав рішення суду південного регіону Андалусія, який визнав поліцейського винним у сексуальному насильстві і засудив до одного року і дев'яти місяців ув'язнення за те, що він поцілував у щоку жінку, яка перебувала під поліцейською вартою.

"Так званий "вкрадений поцілунок", а отже, без явної чи неявної згоди, фактично є сексуальним насильством… Очевидно, що швидкоплинний контакт поцілунку без згоди є тілесним вторгненням", – йдеться в рішенні суду.

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Там також вказано, що про склад злочину під час спроби поцілувати жінку можна говорити не лише тоді, якщо вона сказала "ні".

"Ключовим моментом є згода, адже якщо згоди не було, то має місце сексуальна агресія", – констатує іспанський Верховний суд.

Питання про те, чи можна вважати непроханий поцілунок сексуальним насильством, є гарячою темою в Іспанії відтоді, як колишній голова футбольної федерації Луїс Рубіалес поцілував футболістку Дженні Ермосо в губи під час церемонії нагородження минулого року.

Рубіалес тоді заявив, що цей поцілунок був "за згодою", але Ермосо це заперечила й подала проти спортивного посадовця до суду. Прокуратура вимагає для Рубіалеса двох із половиною років позбавлення волі – один рік за сексуальне насильство і 18 місяців за примушування.

У 2021 році Верховний суд Іспанії визнав право працівників секс-індустрії створювати власні профспілки, скасувавши раніше винесене судове рішення про розпуск першої такої організації в країні.