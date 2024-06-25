Верховный суд Испании во вторник, 25 июня, поддержал решение суда низшей инстанции о том, что поцелуй без согласия другой стороны может считаться сексуальным домогательством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Высший суд в Испании поддержал решение суда южного региона Андалусия, который признал полицейского виновным в сексуальном насилии и приговорил к одному году и девяти месяцам заключения за то, что он поцеловал в щеку женщину, которая находилась под полицейской стражей.

"Так называемый "украденный поцелуй", а значит, без явного или неявного согласия, фактически является сексуальным насилием... Очевидно, что мимолетный контакт поцелуя без согласия является телесным вторжением", – говорится в решении суда.

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Там также указано, что о составе преступления при попытке поцеловать женщину можно говорить не только тогда, если она сказала "нет".

"Ключевым моментом является согласие, ведь если согласия не было, то имеет место сексуальная агрессия", – констатирует испанский Верховный суд.

Вопрос о том, можно ли считать непрошеный поцелуй сексуальным насилием, является горячей темой в Испании с тех пор, как бывший глава футбольной федерации Луис Рубиалес поцеловал футболистку Дженни Эрмосо в губы во время церемонии награждения в прошлом году.

Рубиалес тогда заявил, что этот поцелуй был "по согласию", но Эрмосо это отрицала и подала против спортивного чиновника в суд. Прокуратура требует для Рубиалеса двух с половиной лет лишения свободы – один год за сексуальное насилие и 18 месяцев за принуждение.

В 2021 году Верховный суд Испании признал право работников секс-индустрии создавать собственные профсоюзы, отменив ранее вынесенное судебное решение о роспуске первой такой организации в стране.