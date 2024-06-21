Пожежа на заводі Diehl у Берліні: у компанії не виключають диверсії

Масштабну пожежу в будівельному комплексі в Берліні, що належить металообробній компанії Diehl Metal Applications, спричинив технічний дефект, але не виключено, що до цього призвела диверсія.

Про це в етері радіо rbb24 заявив виконавчий директор компанії Томас Гер, повідомляє "Європейська правда".

За словами Гера, технічну несправність як причину пожежі на заводі в Берліні встановили експерти з компанії, що займається страхуванням від пожеж.

Він, однак, додав, що "суто теоретично" диверсія "могла також призвести до технічного дефекту".

Реклама:

Слова керівника Diehl пролунали після повідомлення таблоїда Bild про те, що німецькі спецслужби вивчають теорію про можливу причетність Росії до пожежі на заводі. На користь цієї версії грає те, що підприємство виробляло оборонну продукцію.

Пожежа на заводі Diehl у південно-західній частині Берліна сталася 3 травня. У результаті вщент вигоріло технічне приміщення на першому поверсі заводської будівлі, збитки становлять мільйони доларів.

Аналогічні підпали фіксують і в інших європейських країнах, у деяких із них підозрюють Росію.