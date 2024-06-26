США готові вжити заходів, якщо РФ спробує вплинути на вибори президента

У Державному департаменті Сполучених Штатів пообіцяли наслідки для Росії у разі її спроби вплинути на президентські вибори в США у листопаді 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це заявила заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коултер у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

Представницю Держдепу запитали, чи спостерігають в її відомстві спроби РФ вплинути на результат президентських виборів у Сполучених Штатах.

"Ми задокументували їхні спроби вплинути на президентські вибори в США у 2016 році. Ми залишаємося пильними до російської загрози й продовжуватимемо стежити за ситуацією та вживатимемо відповідних заходів, рухаючись уперед", – зазначила Коултер.

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За її словами, Москва також намагається посіяти плутанину й поглибити розбіжності в суспільствах західних країн, зокрема, в Європі.

Вона назвала "доброю новиною" те, що не справдилося пророкування "лавиноподібного зростання" кількості голосів партій, які є скептиками європейського проєкту після нещодавніх виборів до Європарламенту.

"За результатами виборів ми побачили, що проєвропейський центр переміг. Тому я думаю, що це важливо відзначити", – вказала Коултер.

Нещодавно агентство Bloomberg з посиланням на представників Офісу директора національної розвідки США повідомило, що дедалі більша кількість супротивників США на чолі з РФ намагається вплинути на президентські вибори 2024 року за допомогою найманих комерційних фірм та використання штучного інтелекту.

Днями віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова попередила про ризики втручання Росії у вибори до німецького Бундестагу, які відбудуться наступного року.

Юрова закликала до більшого опору в ЄС, тому що, за її словами, небезпека російського впливу "стає ще більшою".

Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт Voice of Europe використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія запровадила санкції, а згодом санкції проти нього ввів і ЄС.