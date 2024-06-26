США готовы принять меры, если РФ попытается повлиять на выборы президента

В Государственном департаменте Соединенных Штатов пообещали последствия для России в случае ее попытки повлиять на президентские выборы в США в ноябре 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

Представительницу Госдепа спросили, наблюдают ли в ее ведомстве попытки РФ повлиять на результат президентских выборов в Соединенных Штатах.

"Мы задокументировали их попытки повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Мы остаемся бдительными к российской угрозе и будем продолжать следить за ситуацией и принимать соответствующие меры, двигаясь вперед", – отметила Коултер.

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По ее словам, Москва также пытается внести путаницу и углубить разногласия в обществах западных стран, в частности в Европе.

Она назвала "хорошей новостью" то, что не оправдалось предсказание "лавинообразного роста" количества голосов партий, которые являются скептиками европейского проекта после недавних выборов в Европарламент.

"По результатам выборов мы увидели, что проевропейский центр победил. Поэтому я думаю, что это важно отметить", – указала Коултер.

Недавно агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Офиса директора национальной разведки США сообщило, что все больше противников США во главе с РФ пытаются повлиять на президентские выборы 2024 года с помощью нанятых коммерческих фирм и использования искусственного интеллекта.

На днях вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова предупредила о рисках вмешательства России в выборы в немецкий Бундестаг, которые состоятся в следующем году.

Юрова призвала к большему сопротивлению в ЕС, потому что, по ее словам, опасность российского влияния "становится еще больше".

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт Voice of Europe использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции, а впоследствии санкции против него ввел и ЕС.