У Фінляндії підтримали використання резервістів на кордоні в надзвичайних ситуаціях

У Фінляндії парламентський оборонний комітет підтримав зміну закону про військовий обов'язок з метою швидшого залучення резервістів для захисту кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Зміна дасть змогу призивати резервістів, розподілених у прикордонні війська, набагато швидше, ніж раніше, – наприклад, для боротьби з керованою міграцією.

Одноголосний висновок комітету з оборони було підготовлено в середу, 26 червня.

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Згідно з чинним законом, солдатів і офіцерів запасу можна призивати на збори тільки з метою підвищення боєготовності.

"Ситуація з безпекою наразі непередбачувана, і ми маємо підготуватися до гібридних загроз з боку Росії всіма можливими способами. Власного персоналу Прикордонної служби може не вистачити в раптових ситуаціях, і в такому разі ми не можемо собі дозволити зволікати із призовом на навчання три місяці.

Плавно підвищуючи готовність прикордонних військ, можна гарантувати національну безпеку і безпеку наших кордонів", – пояснив голова оборонного комітету Юкка Копра.

Після зміни закону серйозна загроза безпеці кордону також буде підставою для проведення навчань.

Призвані на навчання військовозобов'язані не виконуватимуть небезпечних завдань, але їх можуть використовувати, наприклад, для патрулювання, орієнтування та регулювання руху.

Нещодавно прикордонна служба Фінляндії заявила, що регулярно спостерігає "повітряні об'єкти" на російському кордоні.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.