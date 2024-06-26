В Финляндии поддержали использование резервистов на границе в чрезвычайных ситуациях

В Финляндии парламентский оборонный комитет поддержал изменение закона о воинской обязанности с целью более быстрого привлечения резервистов для защиты границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Изменение позволит призывать резервистов, распределенных в пограничные войска, гораздо быстрее, чем раньше, – например, для борьбы с управляемой миграцией.

Единогласное заключение комитета по обороне было подготовлено в среду, 26 июня.

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Согласно действующему закону, солдат и офицеров запаса можно призывать на сборы только с целью повышения боеготовности.

"Ситуация с безопасностью сейчас непредсказуема, и мы должны подготовиться к гибридным угрозам со стороны России всеми возможными способами. Собственного персонала Пограничной службы может не хватить во внезапных ситуациях, и в таком случае мы не можем себе позволить тянуть с призывом на обучение три месяца.

Плавно повышая готовность пограничных войск, можно гарантировать национальную безопасность и безопасность наших границ", – пояснил председатель оборонного комитета Юкка Копра.

После изменения закона серьезная угроза безопасности границы также будет основанием для проведения учений.

Призванные на обучение военнообязанные не будут выполнять опасных задач, но их могут использовать, например, для патрулирования, ориентирования и регулирования движения.

Недавно пограничная служба Финляндии заявила, что регулярно наблюдает "воздушные объекты" на российской границе.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.