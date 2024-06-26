Посол ЄС назвала "єдиний рецепт" боротьби з угорськими вето під час руху України до вступу

Посол Євросоюзу Катаріна Матернова зазначила, що проблема постійних вето якоїсь країни-члена у процесі вступу іншої до ЄС – не лише в України, і "магічної пігулки" тут не існує.

Про це вона сказала в інтерв’ю РБК-Україна, пише "Європейська правда".

Матернову запитали, чи можна якось уникнути проблеми постійних вето однієї країни-члена у процесі подальшої євроінтеграційної процедури для України, оскільки попереду будуть численні технічні етапи, як відкриття і закриття переговорних глав, де Угорщина може блокувати рішення.

"Справа у тому, що у питаннях розширення ЄС рішення ухвалюються за принципом одностайності, і кожна окрема країна-член може відкладати, блокувати тощо окремі кроки. І, думаю, інші країни у статусі кандидата можуть чимало вам про це розповісти. Україна – не перша і, можливо, не остання, у кого виникнуть такі ситуації", – зазначила Матернова.

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Вона зазначила, що єдиний рецепт у цій ситуації – терпляче долати перешкоди.

"У випадку України це двосторонні проблеми з однією з країн. Наша найкраща порада – взаємодіяти, говорити, шукати рішення, способи подолати розбіжності. Тому що так, процес розширення влаштований так, що на кожному етапі цього шляху потрібна одностайна згода. Немає "магічної пігулки" для вирішення цих проблем, окрім обгвоорень, переговорів, контактів, дипломатичної роботи і так далі", – зазначила Катаріна Матернова.

Нагадаємо, під час офіційного запуску переговорів про вступ 25 червня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила готовність України виконати 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав національних меншин.

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