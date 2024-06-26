Посол ЕС назвала "единственный рецепт" борьбы с венгерскими вето при движении Украины к вступлению

Посол Евросоюза Катарина Матернова отметила, что проблема постоянных вето какой-то страны-члена в процессе вступления другой в ЕС – не только у Украины, и "магической таблетки" здесь не существует.

Об этом она сказала в интервью РБК-Украина, пишет "Европейская правда".

Матернову спросили, можно ли как-то избежать проблемы постоянных вето одной страны-члена в процессе дальнейшей евроинтеграционной процедуры для Украины, поскольку впереди будут многочисленные технические этапы, как открытие и закрытие переговорных глав, где Венгрия может блокировать решения.

"Дело в том, что в вопросах расширения ЕС решения принимаются по принципу единогласия, и каждая отдельная страна-член может откладывать, блокировать и т.д. отдельные шаги. И, думаю, другие страны в статусе кандидата могут немало вам об этом рассказать. Украина – не первая и, возможно, не последняя, у кого возникнут такие ситуации", – отметила Матернова.

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Она отметила, что единственный рецепт в этой ситуации – терпеливо преодолевать препятствия.

"В случае Украины это двусторонние проблемы с одной из стран. Наш лучший совет – взаимодействовать, говорить, искать решения, способы преодолеть разногласия. Потому что да, процесс расширения устроен так, что на каждом этапе этого пути нужно единодушное согласие. Нет "магической таблетки" для решения этих проблем, кроме обсуждений, переговоров, контактов, дипломатической работы и так далее", – отметила Катарина Матернова.

Напомним, во время официального запуска переговоров о вступлении 25 июня вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила готовность Украины выполнить 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств.

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