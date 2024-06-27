Держдеп підтвердив смерть співробітника посольства США у Києві

Державний департамент підтвердив інформацію про смерть одного із працівників посольства США у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, померлий перебував у підпорядкуванні глави місії в посольстві в Києві.

"Наскільки ми розуміємо, він помер із природних причин, і немає жодних ознак злочину", – зазначив Міллер.

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Він висловив співчуття рідним і близьким померлого.

За інформацією УП, напередодні, 25 червня, в одному з номерів готелю Hilton у Києві знайшли тіло аташе посольства США в Україні.

Посольство США в Україні підтвердило інформацію про смерть одного зі своїх працівників у Києві.

Нагадаємо, у 2020 році у Києві знайшли тіло співробітниці посольства США з травмою голови.