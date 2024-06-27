Госдеп подтвердил смерть сотрудника посольства США в Киеве

Государственный департамент подтвердил информацию о смерти одного из сотрудников посольства США в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, умерший находился в подчинении главы миссии в посольстве в Киеве.

"Насколько мы понимаем, он умер по естественным причинам, и нет никаких признаков преступления", – отметил Миллер.

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Он выразил соболезнования родным и близким умершего.

По информации УП, накануне, 25 июня, в одном из номеров отеля Hilton в Киеве нашли тело атташе посольства США в Украине.

Посольство США в Украине подтвердило информацию о смерти одного из своих сотрудников в Киеве.

Напомним, в 2020 году в Киеве нашли тело сотрудницы посольства США с травмой головы.