Зеленський повідомив лідерам ЄС, що Білорусь має стати членом Союзу

Білоруський народ після звільнення від російської де-факто окупації має почати переговори про вступ Білорусі до ЄС.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі на відкритті засідання саміту ЄС в Брюсселі, у якому він бере участь, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за початок переговорів про вступ України до Євросоюзу, який відбувся 25 червня у Люксембурзі. "Європа довела здатність ухвалювати правильне рішення у правильний час", – заявив він, а також привітав Молдову, яка також отримала згоду ЄС і розпочала вступні переговори.

"Я впевнений, що буде аналогічне рішення щодо Білорусі, оскільки це європейська нація, яка повинна мати європейське майбутнє", – заявив Зеленський.

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Він також наголосив, що колись Грузія має перейти до переговорів з ЄС, "час для цього настане".

Зауважимо, що це не перша подібна зава Зеленського. Навесні 2024 року він вже заявляв, що вважає необхідним членство Грузії та Білорусі в ЄС.

Детально про переговори з ЄС читайте у статті "ЄС відкрив сторінку історії. Що дають Україні переговори про вступ та які виклики попереду".