Зеленский сообщил лидерам ЕС, что Беларусь должна стать членом Союза

Беларусский народ после освобождения от российской де-факто оккупации должен начать переговоры о вступлении Беларуси в ЕС.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении на открытии заседания саммита ЕС в Брюсселе, в котором он участвует, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, который состоялся 25 июня в Люксембурге. "Европа доказала способность принимать правильное решение в правильное время", – заявил он, а также поздравил Молдову, которая также получила согласие ЕС и начала вступительные переговоры.

"Я уверен, что будет аналогичное решение по Беларуси, поскольку это европейская нация, которая должна иметь европейское будущее", – заявил Зеленский.

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Он также отметил, что когда-то Грузия должна перейти к переговорам с ЕС, "время для этого наступит".

Заметим, что это не первое подобное заявление Зеленского. Весной 2024 года он уже заявлял, что считает необходимым членство Грузии и Беларуси в ЕС.



Подробно о переговорах с ЕС читайте в статье "ЕС открыл страницу истории. Что дают Украине переговоры о вступлении и какие вызовы впереди".