Кулеба: Як і у випадку з Ізраїлем, потрібен механізм, щоб Україна уникала жертв і руйнувань

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав зрозуміти, що Захід має інше ставлення до Ізраїлю, ніж до України, зазначивши, що коли минулими вихідними Іран вдарив ракетами й дронами по Ізраїлю, сили США, Великої Британії та Франції допомогли їх збити.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав перед міністерською зустріччю "Групи семи", повідомляє Reuters.

За його словами, якщо в Ізраїлі стратегія партнерів Києва, "схоже, полягає в тому, щоб не допустити руйнувань і жертв", то в Україні їхня ж стратегія, "здається, полягає в тому, щоб допомогти нам оговтатися від шкоди".

"Тому наше завдання сьогодні – знайти спосіб, за допомогою якого наші партнери розроблять механізм, що дозволить нам також уникнути жертв і руйнувань в Україні", – наголосив Кулеба.

Повідомляли, що глава МЗС України провів зустріч з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном, де йшлося про спільні глобальні зусилля, спрямовані на надання Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot та ракет до них якнайшвидше.

Раніше Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО, зокрема Patriot та SAMP/T, для захисту українців від російського терору.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вважає відмінними ситуації в Україні та Ізраїлі, коли йдеться про захист повітряного простору союзниками.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.