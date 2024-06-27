Україна відкрила почесне консульство в Ліхтенштейні

У столиці Ліхтенштейну Вадуці в четвер, 27 червня, відбулась церемонія відкриття почесного консульства України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ.

Почесне консульство України в Ліхтенштейні очолив Девід Карл Яндрасітс, призначений у квітні.

У відкритті почесного консульства взяв участь заступник голови МЗС Євген Перебийніс, а також міністерка закордонних справ, освіти та спорту Ліхтенштейну Домінік Гаслер.

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"Україна та Ліхтенштейн поділяють спільні цінності та погляди. Відкриття почесного консульства України у Князівстві є історично значимою подією та символічним кроком для зміцнення взаємодії між нашими країнами", – наголосила вона.

Посадовці провели окрему зустріч, під час якої заступник міністра закордонних справ України висловив вдячність Ліхтенштейну за підтримку суверенітету та територіальної цілісності держави.

Крім того, сторони обговорили "перспективи розвитку двостороннього співробітництва у сферах, що становлять взаємний інтерес, а також взаємодію у рамках міжнародних організацій".

Україна не має посольства в Ліхтенштейні, дипломатичними та консульськими питаннями опікується за сумісництвом посольство у Швейцарії. Послом України у Ліхтенштейні за сумісництвом є очільниця швейцарського посольства Ірина Венедіктова.